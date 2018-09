Carsharing-Studie des Karlsruher Instituts für Technologie: Flexibles Carsharing reduziert Verkehr und Luftverschmutzung in Berlin massiv (FOTO)

Stuttgart/Karlsruhe (ots) -Eine aktuelle Studie des Karlsruher Instituts für Technologie(KIT) belegt eindrucksvoll die positiven Auswirkungen des Carsharingsauf den Stadtverkehr: Allein die regelmäßigen car2go Nutzer in Berlinverkauften nach eigenen Angaben aufgrund des Carsharing-Angebots inder Stadt insgesamt 4.616 Fahrzeuge - vor allem kleine, ältere Pkw.Das entspricht 4,4 Autos pro eingesetztem Carsharing-Fahrzeug voncar2go. Rund 75 Prozent der Berliner Nutzer, die ihr Auto verkauften,haben damit ihr einziges Fahrzeug abgeschafft und besitzen in Folgedessen kein privates Fahrzeug mehr. car2go hatte in Berlin zumZeitpunkt der Befragung 223.000 Kunden - heute sind es bereits knapp270.000.Zur Zahl der abgeschafften Pkw kommen 11.834 Fahrzeuge, die wegendes Carsharing-Angebots gar nicht erst angeschafft wurden. Damitentlastet jedes Fahrzeug von car2go auf den Straßen Berlins denVerkehr um bis zu 15,8 Autos. Und das nicht nur im fließendenVerkehr, sondern auch in Hinblick auf Parkplätze.Durch den Verkauf des eigenen Pkw reduzieren sich auch diezurückgelegten Kilometer der Fahrzeuge in Berlin massiv, zeigt dieStudie. Mit den aufgrund von car2go abgeschafften Autos sind dieNutzer nach eigenen Angaben durchschnittlich 13.700 Kilometer im Jahrgefahren. Mit einem Auto von car2go fahren car2go Kundendurchschnittlich unter 400 Kilometer pro Jahr.Dieser Effekt überwiegt bei weitem Substitutionseffekte ineinzelnen Fällen, wenn sich Nutzer für ein Carsharing-Auto anstelleder U-Bahn entscheiden. Die KIT-Studie weist selbst impessimistischen Szenario eine Reduktion der gefahrenen Kilometer inBerlin von 95 Millionen Pkw-Kilometern auf - eine starke Entlastungdes Straßenverkehrs. Damit wurden fast 18.000 Tonnen CO2 pro Jahreingespart."Sehr oft hören wir Geschichten unserer Nutzer, die ihr Fahrzeugverkauft haben und stattdessen auf car2go und andere Verkehrsmittelsetzen", sagt Olivier Reppert, CEO der car2go Group. "Diese Studieuntermauert diesen Eindruck nun wissenschaftlich. Ich hoffe sehr,dass die Politik in Deutschland und vor allem in den deutschenStädten die Botschaft dieser Ergebnisse versteht und ihr Taten folgenlässt: Carsharing ist eine wichtiger Teil der Lösung derVerkehrsprobleme von großen Städten.Hintergründe zur StudieHauptgründe für den Verkauf eines Fahrzeugs waren derStudienergebnisse zufolge vor allem die hohen Kosten für das Auto unddie Verfügbarkeit des Carsharing-Angebots in Kombination mit einemgut ausgebauten öffentlichen Personennahverkehr. Die Ergebnisse sindTeil einer umfassenden Untersuchung in mehreren Hauptstädten Europas,die im ersten Quartal des Jahres 2019 veröffentlicht werden soll.Die Umfrage fand in Berlin von März bis April 2018 statt. Befragtwurden Personen, die in den letzten 91 Tagen drei oder mehr Fahrtenin einem car2go absolviert hatten. Die Berliner Stichprobe umfasste1.280 Personen.Pressekontakt:car2go Group GmbH, +49 711 17 33966, media_car2go@daimler.comOriginal-Content von: car2go Group GmbH, übermittelt durch news aktuell