Carsharing: Auto teilen und Steuern sparen - geht das? (FOTO)

Neustadt a. d. W. (ots) -Keine Parkgebühren, eigene Stellplätze zum Abholen undZurückbringen, bessere Vernetzung mit öffentlichen Verkehrsmitteln -all diese Privilegien sind beim sogenannten Carsharing möglich:Grundlage dafür ist das neue Carsharing-Gesetz, das am 1. September2017 in Kraft treten soll. Doch was müssen Berufstätige steuerlichbeachten, wenn sie die Angebote von kommerziellen Carsharing-Dienstennutzen? Können sie vielleicht sogar Steuern sparen? DerLohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) zeigtdie gängigsten Möglichkeiten.Schnell ein Carsharing-Auto reservieren, einsteigen und losfahren:Solche Angebote gibt es in mehr als 600 deutschen Städten undGemeinden, wie der Bundesverband CarSharing e. V. in einer Erhebungberichtet (Stand: Januar 2017). Vor allem in Großstädten ist dasAuto-Teilen für viele eine willkommene Alternative zum eigenen Wagen.Arbeitnehmer, die die Offerten von Carsharing-Anbietern nicht nurprivat, sondern auch beruflich nutzen, haben hinsichtlich dersteuerlichen Behandlung folgende Möglichkeiten:- "Unternimmt ein Arbeitnehmer mit einem Carsharing-Auto auchberuflich veranlasste Fahrten, deren Kosten der Arbeitgebernicht erstattet, können diese Ausgaben als Werbungskosten vonder Steuer abgesetzt werden", erklären die Experten derVereinigten Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH). Das gilt für dietatsächlich anfallenden und dementsprechend zu belegenden Kostenund nicht nur - wie man vielleicht annehmen könnte - für eineReisekostenpauschale in Höhe von 30 Cent pro Kilometer. Deshalbsollten betroffene Arbeitnehmer alle Nachweise wie Tank-, Park-oder Servicegebühr-Quittungen der Steuererklärung beilegen.- Für den Fiskus ist es in diesem Zusammenhang wichtig, beruflichevon privaten Carsharing-Fahrten zu trennen. Dafür gibt esmehrere Möglichkeiten:1. Der Arbeitnehmer kann zwei Kundenkonten beim Carsharing-Anbieternutzen, nämlich eines für private und eines für berufliche Fahrten,wie die VLH-Steuerexperten vorschlagen.2. Manche Carsharing-Unternehmen bieten die Möglichkeit, vorFahrtantritt die Option "Dienstliche Fahrt" auszuwählen.3. Es lässt sich natürlich auch - ganz klassisch - ein digitales oderpapierenes Fahrtenbuch führen, in dem der Arbeitnehmer seinedienstlichen und privaten Fahrten genau verzeichnet.- "Auch Anmelde- und Grundgebühren, die der Carsharing-Anbietereventuell verlangt, kann ein Arbeitnehmer gegebenenfalls alsWerbungskosten geltend machen", so die VLH-Steuerprofis. Dabeilässt sich aber nur jener Teil der Ausgaben in dieSteuererklärung eintragen, der auch dem Anteil der beruflichenNutzung des Carsharing-Autos entspricht. Wer also Carsharingausschließlich für seine beruflichen Fahrten nutzt, kann dieAnmelde- bzw. Grundgebühren in voller Höhe absetzen. WerCarsharing zum Beispiel zu 25 Prozent dienstlich nutzt, kannauch nur 25 Prozent der Kosten absetzen.- Für private Fahrten mit dem Carsharing-Wagen gibt es imAllgemeinen keine Steuervergünstigungen. Ausnahme: die Fahrteneines Berufstätigen von der Wohnung zu seiner erstenTätigkeitsstätte, die auch als private Fahrten gelten. DerArbeitnehmer kann für die einfache werktägliche Fahrtstrecke inden Betrieb oder ins Büro in der Regel 30 Cent proEntfernungskilometer absetzen - auch wenn er ein Carsharing-Autonutzt.Was ist zu beachten, wenn sich der Arbeitgeber an denCarsharing-Kosten beteiligt?Carsharing statt Dienstwagen: Falls ein Arbeitgeber die Kosten fürdas Carsharing eines Arbeitnehmers ganz oder teilweise übernimmt,müssen bestimmte steuerliche Regeln beachtet werden. Dabei lassensich folgende Fälle unterscheiden:1. Der Arbeitgeber trägt die Kosten sowohl für berufliche als auchfür private Fahrten des Arbeitnehmers. Dadurch entsteht demArbeitnehmer für seine privaten Fahrten ein geldwerter Vorteil. "Aufdiesen muss der Berufstätige Steuern und Sozialabgaben zahlen - genauwie auf seinen Arbeitslohn", so die VLH-Fachleute.2. Der Arbeitgeber übernimmt zwar die Ausgaben für alle Fahrten, aberder Arbeitnehmer beteiligt sich bei seinen privaten Fahrten an denCarsharing-Kosten. Dadurch entsteht in Höhe derArbeitnehmer-Beteiligung kein geldwerter Vorteil.3. Der Arbeitnehmer darf das Carsharing ausschließlich für seineberuflichen Fahrten nutzen. Dadurch entsteht kein geldwerter Vorteil,der versteuert werden müsste.Übrigens: Der geldwerte Vorteil bemisst sich nach dem Aufwand desArbeitgebers. Übernimmt der Chef zum Beispiel 50 Euro im Monat fürprivate Fahrten, beträgt der geldwerte Vorteil auch 50 Euro.Über die VLHDer Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH)ist mit mehr als 900.000 Mitgliedern und rund 3.000 BeratungsstellenDeutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein. 