Carrols Restaurant: Unmöglich!

In unserer neuen Analyse nehmen wir Carrols Restaurant unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Restaurants". Die Carrols Restaurant-Aktie notierte am 12.10.2018 mit 14,28 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

Wie Carrols Restaurant derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Carrols Restaurant erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 26,93 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Gaming, Lodging & Restaurants"-Branche sind im Durchschnitt um 24,17 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +2,77 Prozent im Branchenvergleich für Carrols Restaurant bedeutet. Der "Consumer Discretionary"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 18,83 Prozent im letzten Jahr. Carrols Restaurant lag 8,11 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Carrols Restaurant mit einem Wert von 36,24 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Gaming, Lodging & Restaurants" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 43,98 , womit sich ein Abstand von 18 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Carrols Restaurant-RSI ist mit einer Ausprägung von 30,77 Grundlage für die Bewertung als "Hold". Der RSI25 beläuft sich auf 64,21, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Hold".