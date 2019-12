Carrols Restaurant: Da muss man staunen!

Für die Aktie Carrols Restaurant aus dem Segment "Restaurants" wird an der heimatlichen Börse NASDAQ GS am 02.12.2019, 01:00 Uhr, ein Kurs von 7.92 USD geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Carrols Restaurant einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Carrols Restaurant jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt einem Tag. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Carrols Restaurant. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Carrols Restaurant-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 4 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (11,67 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 47,31 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 7,92 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Carrols Restaurant eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Carrols Restaurant-Aktie beträgt dieser aktuell 8,7 USD. Der letzte Schlusskurs (7,92 USD) liegt damit deutlich darunter (-8,97 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Carrols Restaurant somit eine "Sell"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Dieser beträgt aktuell 7,54 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+5,04 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Carrols Restaurant ergibt, die Aktie erhält eine "Buy"-Bewertung. In Summe wird Carrols Restaurant auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.