Carrizo Oil & Gas: Aktienanalyse vom 28.06.2018

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Carrizo Oil & Gas, die im Segment "Öl & Gas Exploration & Produktion" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 27.06.2018 an ihrer Heimatbörse NASDAQ GS mit 28,34 USD.

Wie Carrizo Oil & Gas derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Carrizo Oil & Gas in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den grünen Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Buy"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Carrizo Oil & Gas wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Buy"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Buy"-Rating.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Carrizo Oil & Gas erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 73,2 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Oil, Gas & Coal"-Branche sind im Durchschnitt um 2,3 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +70,9 Prozent im Branchenvergleich für Carrizo Oil & Gas bedeutet. Der "Energy"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 2,3 Prozent im letzten Jahr. Carrizo Oil & Gas lag 70,9 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 15,13 ist die Aktie von Carrizo Oil & Gas auf Basis der heutigen Notierungen 70 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Oil, Gas & Coal" (49,91) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".