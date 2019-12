Carrier® AquaEdge® 19DV Chiller gewinnt die fünfte große Auszeichnung in nur einem Jahr

Palm Beach Gardens, Florida (ots/PRNewswire) - Innovative Klimatechnik-Lösungwird weltweit ausgezeichnet, zuletzt bei den Climate Control Awards in DubaiCarrier gab heute bekannt, dass der wassergekühlteCarrier®AquaEdge®19DV-Zentrifugal-Chiller (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2676161-1&h=3945234015&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2676161-2%26h%3D1282430639%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.carrier.com%252Fcommercial%252Fen%252Fus%252Fproducts%252Fchillers-components%252Fwater-cooled-chillers%252F19dv%252F%26a%3DAquaEdge%25C2%25AE%25C2%25A019DV%2Bwater-cooled%2Bcentrifugal%2Bchiller&a=AquaEdge%C2%AE19DV-Zentrifugal-Chiller+)in nur etwas mehrals einem Jahr fünf Auszeichnungen erhalten hat. Vor Kurzem erhielt Carrier eineAuszeichnung für den 19DV-Kühler in Dubai und wurde dabei anlässlich der von CPIIndustry ausgerichteten Climate Control Awards als innovativsterHersteller/Lieferant des Jahres 2019 in der Chiller-Kategorie gewürdigt. Der19DV, der typischerweise im Geräteraum von Gebäuden installiert ist und daherdem herkömmlichen Gebäudenutzer nicht zugänglich ist, arbeitet mit gekühltemWasser, um ein effizientes Kühlen und Heizen für kommerzielle Gebäude wieBürogebäude oder Krankenhäuser zu gewährleisten. Die Anlage arbeitet nicht nuräußerst effizient, sondern verwendet ein Kältemittel mit ultra-niedrigemTreibhauspotenzial, das aufgrund seiner geringen Auswirkung auf die Ozonschichtüber beste Sicherheitsbewertungen verfügt. Carrier, eine Division der UnitedTechnologies Corp. (NYSE: UTX), ist ein weltweit führender Anbieter innovativerTechnologien für Heizung, Lüftung und Klimatisierung (HVAC), Kältetechnik sowieBrandschutz-, Sicherheits- und Gebäudeautomation.Hier ist die interaktive Multichannel-Pressemitteilung: https://www.multivu.com/players/English/8472051-carrier-aquaedge-19dv-chiller-award"Carrier konzentriert sich darauf, Lösungen zu entwickeln, die die drängendstenHerausforderungen der Welt in Angriff nehmen; AquaEdge 19DV wurde weltweit alsinnovatives Produkt anerkannt, das den Kundenanforderungen an intelligentere undeffizientere Systeme gerecht wird", so Chris Nelson, Präsident, HVAC-Commercial,Carrier. "Der 19DV-Chiller ist der beste Beweis für das kontinuierlicheEngagement von Carrier, das darauf abzielt, die nächste Phase nachhaltigerInnovationen anzuführen, um höhere Effizienz und geringere Emissionen zuerzielen."Der innovative AquaEdge 19DV, der 2016 erstmals in Asien und anschließend inanderen Regionen eingeführt wurde, genießt den Ruf, zuverlässig und effizient zuarbeiten. Mit seinem jüngsten Preis hat der Kühler seine lange Liste vonAuszeichnungen ergänzt, darunter:- 2019 Innovative Manufacturer/Supplier of the Year (innovativsterHersteller/Lieferant) in der Kategorie "Chillers" bei den ClimateControl Awards, die von CPI Industry gehostet wurden (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2676161-1&h=2613566472&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2676161-2%26h%3D3181595351%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fclimatecontrolawards.com%252Fhighlights-from-the-2019-event%252F%26a%3DClimate%2BControl%2BAwards%2Bhosted%2Bby%2BCPI%2BIndustry&a=Climate+Control+Awards%2C+die+von+CPI+Industry+gehostet+wurden) (United Arab Emirates)- 2019 Green Product of the Year (umweltfreundliches Produkt desJahres) in der Kategorie Energiemanagement bei den Middle East andNorth Africa (MENA) Green Building Awards (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2676161-1&h=1576887965&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2676161-2%26h%3D793117741%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.worldgbc.org%252Fmena-green-building-awards%26a%3DMiddle%2BEast%2Band%2BNorth%2BAfrica%2B(MENA)%2BGreen%2BBuilding%2BAwards&a=Middle+East+and+North+Africa+(MENA)+Green+Building+Awards+) (Vereinigte Arabische Emirate)- 2019 Air Conditioning Product of the Year (Klimatechnikprodukt desJahres) in der Kategorie "System/Standalone" bei den RAC CoolingIndustry Awards (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2676161-1&h=2881626933&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2676161-2%26h%3D3054096248%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fcoolingawards.racplus.com%252Fwinners-2019%26a%3DRAC%2BCooling%2BIndustry%2BAwards&a=RAC+Cooling+Industry+Awards+) (Vereinigtes Königreich)- Consulting-Specifying Engineer (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2676161-1&h=3962733064&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2676161-2%26h%3D2736142186%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.csemag.com%252Farticles%252F2019-product-of-the-year-winners%252F%26a%3DConsulting-Specifying%2BEngineer&a=Consulting-Specifying+Engineer) 2019 Product of the Year Awards (Produkt des Jahres)in der Kategorie für Kühl- und Heizgeräte (Vereinigte Staaten)- 2018 SEC-Senoko Green Innovation Award (Auszeichnung fürumweltfreundliche Innovationen) anlässlich der SingaporeEnvironmental Achievement Awards (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2676161-1&h=598713369&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2676161-2%26h%3D771303619%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fsec.org.sg%252Fseaa%252Fhall-of-fame%252F%26a%3DSingapore%2BEnvironmental%2BAchievement%2BAwards&a=Singapore+Environmental+Achievement+Awards) (Singapur)Weitere Informationen zum wassergekühlten Zentrifugalkühler Carrier AquaEdge19DV finden Sie auf www.carrier.com/19DV.Informationen zu CarrierCarrier ist ein weltweit führender Anbieter innovativer Technologien fürHeizung, Lüftung und Klimatisierung (HVAC), Kältetechnik sowie Brandschutz-,Sicherheits- und Gebäudeautomation. Unter der Schirmherrschaft desgeschichtsträchtigen Namens "Carrier" umfasst das Unternehmensportfoliobranchenführende Marken wie Carrier, Kidde, Edwards, LenelS2 und AutomatedLogic. Die Unternehmen von Carrier unterstützen viele Aspekte des modernenLebens und bieten Effizienz, Sicherheit, Schutz, Komfort, Produktivität undNachhaltigkeit in einer Vielzahl von Wohn-, Gewerbe- und Industrieanwendungen.Weitere Informationen erhalten Sie auf www.Corporate.Carrier.com und über@Carrier (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2676161-1&h=699806150&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2676161-2%26h%3D4105777173%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.twitter.com%252Fcarrier%26a%3D%2540Carrier&a=%40Carrier) auf Twitter.

Informationen zu CarrierCarrier ist ein weltweit führender Anbieter innovativer Technologien fürHeizung, Lüftung und Klimatisierung (HVAC), Kältetechnik sowie Brandschutz-,Sicherheits- und Gebäudeautomation.