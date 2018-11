Carriage Services: Das dürfen Sie auf keinen Fall vergessen!

Per 09.11.2018 wird für die Aktie Carriage Services am Heimatmarkt New York der Kurs von 17,2 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Spezialisierte Verbraucherdienste".

Wie Carriage Services derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Dividende: Bei einer Dividende von 1,91 % ist Carriage Services im Vergleich zum Branchendurchschnitt Consumer Services (2,79 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht niedriger zu bewerten, da die Differenz 0,88 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Hold" ableiten.

2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Carriage Services für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine erhöhte Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Carriage Services für diesen Faktor die Einschätzung "Buy". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Carriage Services insgesamt ein "Buy"-Wert.

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 16,05. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Carriage Services zahlt die Börse 16,05 Euro. Dies sind 63 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Consumer Services" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 43,73. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.