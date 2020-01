Carriage Services: Sollten Sie jetzt etwas tun?

An der Börse New York notiert die Aktie Carriage Services am 28.01.2020, 04:27 Uhr, mit dem Kurs von 24.41 USD. Die Aktie der Carriage Services wird dem Segment "Spezialisierte Verbraucherdienste" zugeordnet.

Unser Analystenteam hat Carriage Services auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Carriage Services schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Diversifizierte Verbraucherdienste auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,22 % und somit 1,67 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,89 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 14,32 und liegt mit 74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Diversifizierte Verbraucherdienste) von 55,51. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Carriage Services auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Für die Carriage Services sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 2 Buc, 0 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Carriage Services vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Carriage Services. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 35 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 42,92 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 24,49 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".