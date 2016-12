Carrefour kann das achte Quartal in Folge ein Umsatzwachstum verzeichnen!

Weitere Suchergebnisse zu "Carrefour":

Gute Geschäfte in Frankreich und Südamerika haben Carrefour mehr Geld in die Kasse gespült. Der Umsatz stieg im 3. Quartal um 3,7% und damit schneller als im Frühjahr, als er um 2,7% zulegte. Damit ergibt sich das achte Quartal in Folge ein Umsatzwachstum. Die Umsatzentwicklung in Convenience- (Spätverkaufsläden) und anderen Formaten hatte einen Anstieg von 3,2%. Insgesamt lagen die Umsätze bei 21,78 Mrd €. In Brasilien, Carrefours zweitem Standbein, legten die Umsätze sogar um 12,4% zu.

Dagegen sackte der Umsatz in China um fast 8% ab. Auf dem Heimatmarkt wuchsen die Umsätze um 1,2% auf 10,2 Mrd €. Das lag im Rahmen der Erwartungen. Der Finanzchef sagte, es sei durchaus „machbar“, dass der Konzern im Gesamtjahr ein bereinigtes operatives Ergebnis von 2,45 Mrd € erzielen könne. Investoren hörten die Botschaft gerne. Die Aktie legte leicht zu. Der Konzernchef hat den Supermärkten in Frankreich eine Modernisierung verordnet.

Zugleich will er die Position in Übersee stärken. So drosselte der Einzelhandelsriese seine Umsatzrückgänge auf dem chinesischen Markt, wo Carrefour sein Geschäft neu ordnet. Die Umwandlung von Läden, die von Dia übernommen wurden, geht weiter: 123 Läden wurden im 3. Quartal wiedereröffnet, womit die Gesamtzahl an Läden, die seit dem Start des Plans in das Carrefour-Banner umgewandelt wurden, auf 535 steigt.

