Carrefour Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Weitere Suchergebnisse zu "Carrefour":

Carrefour ist im 3. Quartal wieder stärker gewachsen. Bereinigt um Veränderungen der Ladenfläche (Like for Like) und Wechselkursveränderungen stieg der Umsatz um 2,3% auf 20,2 Mrd €. Während in Frankreich die Verkäufe auf dieser Basis um 0,9% nachgaben, fiel die Umsatzentwicklung in Lateinamerika (+12,8%) erfreulich aus, angetrieben durch das höchste Wachstum bei Carrefour Retail in Brasilien seit fünf Jahren. Auch in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung