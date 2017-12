Carrefour Aktie: Erwartungen des Marktes getroffen!

Weitere Suchergebnisse zu "Carrefour":

Liebe Leser,

Carrefour hat erneut von seinen Aktivitäten im Ausland profitiert. Angesichts des schwachen Abschneidens im französischen Markt legte der Umsatz im 3. Quartal aber lediglich um 0,4% auf 21,9 Mrd € zu. Bereinigt etwa um Zukäufe betrug das Plus 0,5% und hat damit die Erwartungen des Marktes getroffen. Carrefour half eine positive Entwicklung in Südamerika. In Teilen Europas und insbesondere im französischen Heimatmarkt machte dem Konzern der harte Wettbewerb zu schaffen, sodass die in Frankreich erzielten Umsätze um 1,3% schrumpften. In den übrigen Ländern wuchs der Umsatz dagegen um 1,8%.

Umgestaltung der BILLA-Läden in Rumänien ist abgeschlossen

Der starke Wettbewerbsdruck zwang Carrefour zu Preissenkungen. Auch hat der Konzern das Online-Geschäft verschlafen. Jetzt will Carrefour aufholen und hat in Belgien 15 neue Abholpunkte für Onlinebestellungen eröffnet. Damit haben die Kunden jetzt 152 Punkte, von denen sie ihre Bestellungen abholen können, die sie über die drive.be-Webseite getätigt haben. Carrefour verkauft aktuell rund 15.000 Produkte über seine Webseite.

Ende September wurde die Umgestaltung der BILLA-Läden in Rumänien abgeschlossen. Im Dezember 2015 hat Carrefour die BILLA-Läden von der Rewe Group übernommen. In Rumänien hat Carrefour damit 303 Läden, einschließlich 32 Carrefour-Großmärkte, 218 Supermärkte, 42 Express-Nachbarschaftsläden und 10 Läden mit Online-Kontakt. Carrefour rechnet dank anziehender Geschäfte in Europa und Lateinamerika mit klingelnden Kassen im wichtigen Jahresendgeschäft.

Jetzt wird das Geheimnis alter Börsen-Millionäre gelüftet…

… denn heute können Sie den Bestseller: „Börsenrente: Reich im Ruhestand!“ von Börsen-Guru Volker Gelfarth kostenlos anfordern. Während andere Anleger für dieses Meisterwerk 39,90 Euro zahlen müssen, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit Übernahmen reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.