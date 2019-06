Carrefour Aktie: Eine Gewinnchance?

Weitere Suchergebnisse zu "Carrefour":

Carrefour hat im 1. Quartal den Umsatz auf vergleichbarer Basis um 2,7% auf 20 Mrd € gesteigert und damit die Markterwartungen getroffen. Das Wachstum auf vergleichbarer Fläche beschleunigte sich auf 2,7%, nach 1,9% im 4. Quartal 2018. Dabei haben sich vor allem die Geschäfte in den Hypermärkten in Frankreich leicht positiv entwickelt, während in Spanien, Italien und Belgien die Verkäufe nachließen.



