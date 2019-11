Carrefour: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Weitere Suchergebnisse zu "Carrefour":

Für die Aktie Carrefour aus dem Segment "Hypermärkte und Superzentren" wird an der heimatlichen Börse EN Paris am 05.11.2019, 15:12 Uhr, ein Kurs von 15.71 EUR geführt.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Carrefour entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 10 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Carrefour-Aktie sind 3 Einstufungen "Buy", 5 "Hold" und 2 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Carrefour aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Hold" (1 Buy, 3 Hold, 2 Sell). Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 17,63 EUR. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (15,44 EUR) ausgehend um 14,18 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Carrefour von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Carrefour erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -9,51 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche sind im Durchschnitt um -10,42 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +0,91 Prozent im Branchenvergleich für Carrefour bedeutet. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 3,67 Prozent im letzten Jahr. Carrefour lag 13,18 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 20,34 ist die Aktie von Carrefour auf Basis der heutigen Notierungen 15 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" (24,02) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".