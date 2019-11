Carpetright: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Weitere Suchergebnisse zu "Ralph Lauren":

Der Kurs der Aktie Carpetright steht am 25.11.2019, 01:00 Uhr an der heimatlichen Börse London bei 4.9 GBP. Der Titel wird der Branche "Heimwerker Einzelhandel" zugerechnet.

Unsere Analysten haben Carpetright nach 6 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Carpetright als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Die Analysten, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben, kommen jedoch zu einer anderen Einschätzung - die durchschnittliche Empfehlung für Carpetright aus dem letzten Monat ist "Hold" (0 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 50 GBP. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 918,33 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 4,91 GBP beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

2. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Carpetright-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 15,14 GBP mit dem aktuellen Kurs (4,91 GBP), ergibt sich eine Abweichung von -67,57 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (7,9 GBP) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-37,85 Prozent), somit erhält die Carpetright-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

3. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Carpetright konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Carpetright auf dieser Stufe daher eine "Hold"-Rating.