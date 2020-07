Carpenter: Haben Sie darauf geachtet?

Weitere Suchergebnisse zu "Carpenter Technology":

Für die Aktie Carpenter stehen per 03.07.2020, 04:27 Uhr 23.88 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Carpenter zählt zum Segment "Stahl".

Die Aussichten für Carpenter haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 3,35 Prozent und liegt damit 0,65 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau, 2,7). Die Carpenter-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Hold"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

2. Fundamental: Carpenter ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Metalle und Bergbau) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 13,03 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 63 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 35,45 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

3. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Carpenter wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 1 Buy, 2 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Carpenter vor. Das Kursziel für die Aktie der Carpenter liegt im Mittel wiederum bei 28,5 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 23,88 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 19,35 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Carpenter insgesamt die Einschätzung "Buy".