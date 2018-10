Caroline Peters über die Tücken der #MeToo-Debatte und subtilen Sexismus (FOTO)

Hamburg (ots) -Die Schauspielerin Caroline Peters, 47, leidet nicht "wahnsinnig"darunter, keine Kinder zu haben. Im Gespräch mit der ZeitschriftBRIGITTE WOMAN (Ausgabe 11/2018, ab heute im Handel) sagt sie: "Ichhabe da nichts entschieden. Manches habe ich nicht verwirklichenkönnen. Oft geschehen die Dinge eben so. Hätte ich die Kinder mit derPost bekommen, hätte ich sie nicht zurückgeschickt." In ihrem neuenFilm "Der Vorname" (von Sönke Wortmann, ab 18.10. im Kino) spielt sieeine Frau, die aus ihrem Familienleben ausbricht. Oft beobachte sie,welchem Stress Frauen ausgesetzt seien: "beruflich erfolgreich sein,Karriere machen, die Kinder zur rechten Zeit kriegen, aber bitte ohneNanny aufziehen, weil das wäre ja schlecht", so die gebürtigeMainzerin.In der #MeToo-Debatte entdecke Peters, "dass Frauen wieder mehrals Opfer kategorisiert werden. Dass sie sich bitte mit dieserschwachen Rolle identifizieren sollen". Manchmal habe sie sichgefragt, warum sie selbst so etwas nie erlebt habe. "Wahrscheinlichsind mir solche Avancen viel öfter gemacht worden, als ich siewahrgenommen habe." Allerdings nerve Caroline Peters, dass sie sichheute immer noch anhören müsse, Frauen falle es angeblich schwer,witzig zu sein: "Es ist auch eine feine Art der Frauenunterdrückung,ihnen den Humor abzusprechen. Wer Humor hat, der hat Distanz und istnicht so emotional involviert. Und das ist eine soziale Kompetenz,die viele Männer Frauen einfach nicht zusprechen", so dieSchauspielerin gegenüber BRIGITTE WOMAN.Pressekontakt:Tamara KiesergGruner + Jahr GmbHPR/Kommunikation BRIGITTE WOMANTel: +49 (0) 40 / 37 03 - 55 50E-Mail: kieserg.tamara@guj.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Brigitte Woman, übermittelt durch news aktuell