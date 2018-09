München (ots) - Romantisch haben sich Caroline Beil (51) undPhilipp M. Sattler (35) nach vier Jahren Beziehung das Ja-Wortgegeben - auf dem Schloss "Duns Castle" in Schottland. 45 Gästereisten zur Traumhochzeit und ließen das Brautpaar hochleben. Alleswie im Märchen. FRAU IM SPIEGEL war dabei.Die Moderatorin und Schauspielerin, die bereits zweimalverheiratet war, zeigte sich voller Emotionen: "Für mich wurde einTraum wahr. Es ist der schönste Tag meines Lebens. Ich fühle mich wieeine Prinzessin, und es ist wie im Märchen", schwärmte sie. "Ichliebe Philipp über alles und habe den besten Mann der Welt gefunden.Ich bin überglücklich und dankbar. Diese Ehe soll für immer haltenund meine letzte sein. Ich bin mir von ganzem Herzen sicher, dass wirimmer zusammenbleiben werden."Dabei gab es vor der Hochzeit noch einige Probleme. Dasafrikanische Kindermädchen von Töchterchen Ava (1) durfte nicht nachGroßbritannien einreisen, weil es Schwierigkeiten mit dem Visum gab.Außerdem musste Carolines Stylist aus Krankheitsgründen kurzfristigabsagen und Ersatz eingeflogen werden. Die Braut cool: "Ich bin daganz entspannt geblieben. Hysterie bringt ja nichts."Philipp M. Sattler sparte nicht an Komplimenten: "Ich habe dietollste, schönste und loyalste Frau der Welt geheiratet. Caro ist dieLiebe meines Lebens, auch wenn ich bei der Trauung, wie so oft, aufsie warten musste. An ihrer Pünktlichkeit müssen wir noch arbeiten",fügte der Zahnarzt und Kieferchirurg aus Marl/NRW mit einemAugenzwinkern hinzu.Caroline Beil schritt am Arm ihres Schwiegervaters Dr. WolfgangSattler (65) zum Altar. Sie trug ein figurbetontes, maßgeschneidertesHochzeitskleid ("Beba & Bridal"): ein weißer Traum aus Chiffonseide,Spitze und Perlen.Nicht nur die Braut hatte Tränen der Rührung in den Augen, auchPhilipp M. Sattler musste während der Zeremonie immer wieder zumTaschentuch greifen, berichtet die Zeitschrift FRAU IM SPIEGEL. "Ichhabe noch nie so viel in so kurzer Zeit geweint", so der Bräutigam.Als dann noch Pianist Vladimir Burkhardt (47) und Sängerin RebeccaStahlhut (37), beide Freunde des Paares, "My Love is like a red, redRose" vortrugen, konnten auch viele der Gäste ihre Tränen nichtzurückhalten. Ava verzauberte in ihrem weißen Tüllkleid ebenfallsalle Herzen.Carolines Sohn David (9) trug auf einem Kissen eineSchmuck-Schatulle zum Altar. Doch was für ein Schreck: Die Eheringewaren weg! Dabei war alles extra so arrangiert. Denn die Ringe flogUhu Sage in einem Säckchen ein: einen Diamantring für Caroline, einenGoldring für Philipp. Als beide sie sich angesteckt hatten und durchTraurednerin Thirza Wilson zu Mann und Frau erklärt wurden, küsstePhilipp M. Sattler seine Ehefrau. Trauzeugen waren Kristina Lüdke(51, NDR-Moderatorin) und Dr. Andre Freese (48, Chirurg aus Aachen).Der Trauung folgte ein Champagner-Empfang, bevor das festlicheMenü (Hummersuppe, Roastbeef, Hochzeitstorte) im Speisesaal begann.Beim Anschneiden der Torte gab es viel zu lachen, weil die kleinenHochzeits-Figuren herunterfielen. Kurz vor Mitternacht ging es inden Partykeller des Schlosses, wo Carolines Ex-Ehemann Jerry Marwig(50) "Sommerwind" sang, einen Song von Carolines 2007 verstorbenemVater Peter Beil. Auch hier gab es einige Tränen der Rührung. Dannaber wurde gefeiert und getanzt - bis in die frühen Morgenstunden.Der Fest-Marathon startete bereits einen Tag vorher, nachdem dieganze Hochzeitsgesellschaft nach Duns Castle in der GrafschaftBerwickshire angereist war. Es gab eine Whisky-Verkostung, die Herrenhatten sich wie Bräutigam Philipp einen Kilt geliehen, einDudelsackspieler sorgte für Stimmung. Im Partyzelt gab es neben einemBüffet auch das schottische National-Gericht Haggis (ein mitInnereien gefüllter und gekochter Schafsmagen). Kabarettist JörgHammerschmidt parodierte Prominente.Am nächsten Morgen ging es mit Programm weiter. Die Herrenspielten auf dem Golfplatz den "Burschi's Wedding Golf Cup" aus, denBräutigam Philipp gewann. Die Damen erkundeten mit SchlossherrinAline Hay das Anwesen, die erklärte: "Bei uns auf Duns Castle soll esGespenster geben. Aber zum Glück nur gute." Auch Caroline nahm dasals gutes Zeichen: "Ich bin sicher, dass Philipp, die Kinder und icheine wunderbare Zukunft haben werden. Die Hochzeit hat unsere Liebegekrönt."Einen Ehevertrag hat das Paar nicht: "Vielleicht holen wir dasnoch nach. Wir haben ein gemeinsames Kind und in Berlin eine Wohnunggemeinsam gekauft. In die Flitterwochen geht es für das frisch gebackene Brautpaarerst Anfang nächsten Jahres, da Caroline in dem Musical"Hammerfrauen" spielt. Ihr Schlusswort: "Unseren Honeymoon holen wirAnfang nächsten Jahres nach. Aber nur Philipp und ich. Dann genießenwir unser Liebesglück ganz zu zweit."