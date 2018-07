Carolina BancShares: Endlich!

An der Börse NASDAQ CM schloss die Carolina BancShares-Aktie am 25.07.2018 mit dem Kurs von 8,37 USD. Die Carolina BancShares-Aktie wird dem Segment "Regionalbanken" zugeordnet.Diese Aktie haben wir in 6 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 26,35 liegt Carolina BancShares unter dem Branchendurchschnitt (7 Prozent). Die Branche "Banking" weist einen Wert von 28,3 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Weiterlesen...