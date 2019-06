Köln (ots) -Carolin sieht rot! Nach der öffentlichen Debatte um dieMehrwertsteuer auf Hygiene-Artikel für Frauen, widmet sich auchCarolin Kebekus diesem Thema - mit vollem Körpereinsatz und einemMusikvideo in Rammstein-Manier: eine Ode an die Periode! In derzweiten Ausgabe der neuen Staffel von "PussyTerror TV" wird sich dieComedienne außerdem mit den Frauen beschäftigen, die sich derzeit ausder Politik zurückziehen: Andrea Nahles und Theresa May.Zu Gast im Studio sind die Moderatorin Larissa Rieß, mit der CarolinKebekus ein Schlagerquiz spielen wird, und der Stand-up-ComedianMarkus Barth. Zudem gibt es eine neue Folge mit der gut situiertenVeronika Rodcke aus Köln-Marienburg, die ein lesbisches Paar besuchtund den beiden Frauen zum baldigen Nachwuchs gratuliert.Die neue Folge der WDR-Show "Carolin Kebekus: PussyTerror TV" zeigtDas Erste am Donnerstag, 6. Juni um 22.45 Uhr und im Anschluss in derMediathek. Weitere Infos unter pussyterrortv.wdr.deDas Video steht unter folgendem Link zum Embedden bereit:https://www.daserste.de/unterhaltung/comedy-satire/pussy-terror-tv/videos/carolin-kebekus-pussyterror-tv-menstruation-video-100.htmlProduktion: BRAINPOOL TV im Auftrag des WDR.Redaktion WDR: Leona FrommeltShow-Tickets unter: https://brainpool-tickets.deFotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:Lena SchmitzWDR KommunikationTelefon 0221 220 7121Lena.Schmitz@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell