Köln (ots) -Kebekus-Fans können sich freuen - am Donnerstag, 16. März, ist eswieder so weit: Die erfolgreiche Powerfrau rockt mit einer neuenAusgabe ihrer WDR-Show "PussyTerror TV" die Bühne - zu sehen um 22.45Uhr im Ersten.Carolin Kebekus leistet dieses Mal einen nicht ganz ernst gemeintenBeitrag dazu, dass Frauen wieder mit Haltung und Stolz durchs Lebengehen können: Sie ruft eine neue Stiftung ins Leben "Heel the World -Nein zu einem Leben ohne Absätze!". Das Video von derStiftungsgründung steht vorab im ARD-YouTube-Channel zum Embeddenbereit: https://www.youtube.com/embed/-Sd3SUPCYLIAuch wenn der ein oder andere meint, "Poledance ist wie Fußball, dagucke ich lieber zu", begibt sich Carolin Kebekus mit ihrem KollegenPierre M. Krause zum Training dieser anspruchsvollen Sportart an dieStange.Musikalisch hat die erste "PussyTerror TV"-Ausgabe 2017 ebenfallswieder viel zu bieten: Carolin Kebekus feiert mit einem ganzspeziellen Medley H.P. Baxxters 53. Geburtstag am 16. März. AlsStargast performt Tim Bendzko gemeinsam mit Carolin Kebekus seinenneuen Song "Leichtsinn" auf der Bühne. Und auch im Musik-Quiz mitFriedemann Weise gibt es was auf die Ohren: Hier müssen nicht nur TimBendzko und Pierre M. Krause, sondern auch die Zuschauerinnen undZuschauer gutes Gehör unter Beweis stellen.Exklusiv bei "PussyTerror TV" erzählt die neue First Lady der USA,Melania Trump, von ihren ersten Erfahrungen als Präsidentengattin."Carolin Kebekus: PussyTerror TV" ist eine Produktion von BRAINPOOLTV GmbH im Auftrag des WDR. Produzent BRAINPOOL: Jörg Grabosch.Redaktion WDR: Leona Frommelt, Yelda Türkmen.Fotos stehen unter ARD-Foto.de zur Verfügung.Weitere Infos unter pussyterrortv.wdr.dePressekontakt:Lena SchmitzWDR Presse und InformationTelefon 0221 220 7121lena.schmitz@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR Presselounge: presse.WDR.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell