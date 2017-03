Hamburg (ots) -Der Comedy-Star spricht in DB MOBIL über Druck auf der Bühne,ihren Spitznamen "Pussy" und politische Stellungnahme in Zeiten vonTrump und Rechtspopulismus.Carolin Kebekus hat eine Schwäche für "starke" Männer: "Ich magMänner, die anpacken. Wenn Typen einen Baumstamm zersägen und mit demHolz etwas machen, dann raste ich aus. Da bin ich nackt", so derComedy-Star im Interview mit DB MOBIL (Ausgabe 4/2017, EVT 31. März),dem Magazin der Deutschen Bahn. Derbe Sprüche, Feminismus und Frausein schließen sich für sie nicht aus: "Ich baue alle Möbel zusammen,schließe alle Sachen an, ob Fernseher, Playstation oder Boxen. Ichbrauche niemanden, der mein Leben regelt - aber ich finde es ebengeil, wenn ein Typ das auch kann."Obwohl sich die 36-Jährige stets gegen die zahlreichen männlichenKollegen behaupten musste, war sie schon immer ein "Mädchen", wie sieim Interview verrät: "Ich trinke gern Bier, ich spiele Playstation,ich gehe gern zum Fußball. Aber ich kann nicht mit einem Ballumgehen, war nie ein Draufgänger, der mit den Jungs irgendworuntergesprungen ist. Die Jungs haben mich nicht umsonst Pussygenannt." Der Spitzname "Pussy" aus Teeniezeiten findet sich auch imTitel ihres aktuellen Programms "AlphaPussy" wieder.Die Leute neugierig machen und die Erwartungshaltung brechen, dasmacht ihr Spaß: "In Deutschland sitzen die Leute bei einer Frau aufder Bühne eher mit verschränkten Armen und breiten Beinen da unddenken sich: Komm, Mädel, jetzt mach mal!" Mittlerweile füllt KebekusHallen mit 14.000 Zuschauern, wie zuletzt in der LANXESS arena inKöln. Dabei hat die Powerfrau auch mal Situationen erlebt, die garnicht so lustig waren: "Es ist schon ein irrer Druck. Bei der zweitenShow in Köln bekam eine Frau einen Herzinfarkt - da hat ein ganzerBlock nach dem Arzt geschrien. Und dann sind 14.000 Leute von einerSekunde auf die andere gar nicht mehr lustig drauf."Ihren Erfolg nutzt Kebekus auch, um ernste politische Themen wieFremdenfeindlichkeit in Zeiten der Flüchtlingsdebatte auf die Bühnezu bringen. Gegenüber DB MOBIL sagt sie: "Ich spüre den Umschwungauch im privaten Umfeld: ,Jetzt kommen die alle hierhin und bekommengleich einen Fernseher geschenkt.' Den Satz habe ich, kein Scherz,sogar in meinem Freundeskreis gehört. Da sagte ich: ,Moment, worüberreden wir hier gerade?' So erschreckend das ist: Der Satz gibt dieStimmung im Land wieder." Sie selbst wuchs in der Nähe eines sozialenBrennpunkts in Köln-Ostheim auf, mit sehr vielen Kulturen um sieherum: "Das habe ich immer als eine Bereicherung empfunden. In derGrundschule haben meine Freundin und ich immer so getan, als kämenwir auch aus einem anderen Land und könnten eine andere Sprache -weil wir das bei den anderen immer so cool fanden."Über DB MOBILDB MOBIL wird monatlich exklusiv und kostenlos den Reisenden anBord aller Fernverkehrszüge, in allen DB Reisezentren und DB Loungesangeboten. Das preisgekrönte und auch am Anzeigenmarkt sehrerfolgreiche Magazin der Deutschen Bahn erreicht bei einerverbreiteten Auflage von rund einer halben Million Exemplarenannähernd 1,3 Millionen Menschen. Es präsentiert den Fahrgästen nichtnur Interessantes aus dem DB-Kosmos, sondern vor allem überraschendeund relevante Geschichten aus den Themenfeldern Reise, Gesellschaft,Kultur und Zeitgeist. Aktuelle Ausgaben sind auch online unterdbmobil.de/hefte erhältlich.Über TERRITORYTERRITORY ist Europas Marktführer für Content Communication. Unterdem Leitspruch "Content to Results" haben rund 1.000 Mitarbeiter an17 Standorten in 8 Ländern den Content Value - und damit denunternehmerischen Erfolg - ihrer Kunden im Blick. Sie betreuenUnternehmen über die reine inhaltsgetriebene Kommunikation hinaus bishin zu Prozessoptimierung, Vermarktung, Produktion, Verkauf undLeistungsmessung. Das Angebot umfasst u. a. Content Marketing, SalesMarketing, Employer Branding, Internal Media, Word-of-Mouth- undInfluencer-Marketing sowie Digital- und Social Media Marketing.TERRITORY betreut Unternehmen wie Daimler, Deutsche Bahn, EY,HORNBACH, Lamborghini, Lufthansa, Miele, NISSAN, Rossmann, REWE,Telekom und Wrigley. TERRITORY ist ein Unternehmen von Gruner + Jahr.Pressekontakt:Nicole Westermannpresse@territory.deTELEFON +49 (0) 5241 | 23480-449Original-Content von: TERRITORY, übermittelt durch news aktuell