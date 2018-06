Carolin Kebekus + Fußball-WM = PussyTerror TV am 14. Juni um 22.45 Uhr im Ersten (FOTO)

Köln (ots) -Die Rechnung geht auf: Wenn Carolin Kebekus die Zuschauer in"PussyTerror TV" schon am ersten Spieltag auf die Fußball-WM 2018einstimmt, ist klar: Frauen und Fußball gehören einfach zusammen.Auch Kebekus' Gäste im Studio sind im WM-Fieber: Gemeinsam mit derModeratorin und echten Sportskanone Jeannine Michaelsen dichtet siebekannte Balladen unter dem Titel "Ball-Balladen" zu Hymnen auf denFußball um. Mit Moderator und Premium-Comedy-Autor Micky Beisenherzguckt sie sich die lustigsten Fußball-Bildchen an und spricht überseine neue Latenight-WM-Sendung im Ersten. Ein WM-Special gibt esaußerdem von den beiden YouTube-Sternchen "Rebecca und Larissa" (akaCarolin Kebekus und Martina Hill).Auf der Stand-Up-Bühne von "PussyTerror TV" wird diesmal hoher Besuchaus Berlin erwartet: Comedy-Shootingstar und Autor Felix Lobrecht."Carolin Kebekus: PussyTerror TV" - die vierte Folge der aktuellen,wöchentlichen Staffel am Donnerstag um 22.45 Uhr im Ersten.Wiederholung immer freitags um 20.15 Uhr bei ONE.Produktion: BRAINPOOL TV im Auftrag des WDR.Redaktion WDR: Leona FrommeltShow-Tickets unter: brainpool-tickets.dePressekontakt:Katrin AhuesWDR Presse und InformationTelefon: 0221 220 7100Email: katrin.ahues@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell