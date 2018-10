Carola Wolle (MdL Baden-Württemberg): AfD lehnt jede Form von Quotenregelungen kategorisch ab!

Stuttgart (ots) - Die offen geäußerten Forderungen derLandesregierung beziehungsweise diverser Ministerien nach einer"paritätischen Besetzung" von Sitzen in Landtagsgremien sowie vonÄmtern im öffentlichen Dienst durch weibliche Führungskräfte, um aufdiesem Weg eine vermeintliche "Chancengleichheit von Frauen undMännern" zu erzielen, stößt bei der Fraktion der AfD im Landtag vonBaden-Württemberg auf entschiedenen Widerstand. Darauf verweist dieAfD-Landtagsabgeordnete Carola Wolle MdL. Erst gestern hatte dasUmweltministerium des Landes Baden-Württemberg in einem Schreiben andie Fraktionsvorsitzenden über die Modalitäten zur Entsendung vonParlamentariern in beratende Gremien im Natur- und Umweltschutz einenexpliziten Hinweis angefügt, dass das "das Ministerium anstrebt, dieBesetzung des Landesbeirat für Natur-und Umweltschutz und desStiftungsrats der Stiftung Naturschutzfonds mit Männern und Frauenausgeglichener zu gestalten" und die Fraktionen aufgefordert, diesbei einer Neubenennung möglicher Gremiumsmitglieder zuberücksichtigen. "Die AfD lehnt jede Form von Quoten undparitätischen Besetzungen von Ämtern und Posten kategorisch ab, dasie dem demokratischen Prinzip der Gleichberechtigung von Männern undFrauen ganz offenkundig widersprechen. Entscheidend für die Besetzungvon Ämtern und Posten darf allein die fachliche Kompetenz desBewerbers sein und nicht seine Zugehörigkeit zu einem Geschlecht,einer Rasse, einer Glaubensgemeinschaft oder einer Minderheit. DieAfD wird sich daher auch zukünftig jeder Unterwerfung unterdiesbezügliche Quoten verweigern", so die AfD-Abgeordnete.Pressekontakt:Klaus-Peter Kaschke,Lic. rer. publ.Pressereferent der AfD-Fraktion im Landtag von Baden-WürttembergKonrad-Adenauer-Straße 370173 StuttgartTelefon: +49 711-2063 5639Klaus-Peter.Kaschke@afd.landtag-bw.deOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell