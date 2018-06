CarnoSyn®-Athlet Luca Galliano stellt neuen Golfplatzrekord auf und gewinnt schweizerische Omnium-Golfmeisterschaft 2018

Carlsbad, Kalifornien (ots/PRNewswire) - CarnoSyn®, eine Divisionvon Natural Alternatives International, Inc. ("NAI", Nasdaq: NAII)und eine der weltweit führenden Maken fürSport-Nahrungsergänzungsmittel, freut sich, den ersten großen Sieg imProfigolfsport durch den Schweizer Profigolfer und CarnoSyn®-AthletenLuca Galliano zu bekanntzugeben.Galliano siegte bei der schweizerischen Omnium-Golfmeisterschaft2018, die am 11. Juni 2018 im GC Montreux stattfand, und schloss mit3 Schlägen unter der Golfplatzvorgabe und einem Stand von 20 unterPar das Tournier ab. Galliano führte das Tournier von Beginn bis zumSchluss an, beendete alle vier Runden unter Par und erreichte eineRekordrunde von 64 Schlägen."Ich bin sehr stolz auf meinen ersten Sieg", erklärte Galliano."Ich habe mich sehr stark auf mein Training konzentriert und michdiesem mit viel Hingabe gewidmet. Es ist ein unglaubliches Gefühl,dass sich meine harte Arbeit auszahlt und einen neuen Platzrekordaufzustellen. Alles schien einfach richtig zu laufen und ich konnteviele Birdies vom Green spielen. Ich bin so dankbar für den Sieg."Galliano nimmt täglich SR CarnoSyn® retardiertes Beta-Alanin inder Dosis von 6,4 g (Wirksamkeit wissenschaftlich erwiesen) ein,welches mehr Muskelkraft und Stärke unterstützt und es ihmschlussendlich ermöglicht, schneller zu schwingen und weiter zuschlagen."Die Einnahme von SR CarnoSyn® hat meine Leistung auf demGolfplatz und im Fitnessstudio enorm gesteigert", erklärt Galliano."Ich sehe meinen Ball länger fliegen und meine Schlaggeschwindigkeithat sich von 180 km/h auf 193 km/h erhöht. Ich fühle mich so gut nachjeder Meisterschaft und jedem Training. SR CarnoSyn® hat meine Kraftund meine Konzentration verbessert und meine Muskeln erholen sichschneller.""NAI ist stolz auf die starke Leistung von Luca und seinenunglaublichen Erfolg bei diesem Sieg beim schweizerischen Omnium unddem neuen Golfplatzrekord, den er aufgestellt hat", erklärt KennethWolf, President von NAI. "Es ist eine tolle Belohnung zu sehen, wiesich die Überzeugung des von uns gesponserten Athleten von unserenCarnoSyn®-Nahrungsergänzungsmitteln und sein unentwegtesTrainingsprogramm auszahlen. Wir freuen uns auf zahlreiche weitereSiege."Weiterführende Informationen zu Luca Galliano und seinerLeistungssteigerung durch CarnoSyn® finden Sie hier:http://www.carnosyn.com/luca-galliano.Über CarnoSyn®-Marken:CarnoSyn®-Marken umfassen zwei in klinischen Studien erforschtepatentierte Nahrungsergänzungspräparate, die exklusiv von NaturalAlternatives International, Inc. vertrieben werden: CarnoSyn®Beta-Alanin mit sofortiger Wirkstofffreisetzung und die retardierteAusführung SR CarnoSyn® Beta-Alanin. Werden sie zur Nahrungsergänzungeingenommen, dann bilden sie im Körper zusammen mit HistidinCarnosin, welches als Puffer agiert und das Einsetzen vonMuskelerschöpfung verzögert. Beide Mittel verbessern dieSportleistung durch mehr Kraft, bessere Kondition, schnellereErholung der Musken und bessere Konzentration. SR CarnoSyn® bieteteine verbesserte Nährstoffversorgung gegenüber CarnoSyn® und lieferthöhere Dosen von Beta-Alanin. CarnoSyn® und SR CarnoSyn® sindhochreine Aminosäuren und frei von verbotenen Stoffen. Sieentsprechen den höchsten Standards von NAI im Hinblick auf Qualität,Stärke und Produktion. Für weiterführende Informationen zu CarnoSyn®und SR CarnoSyn® besuchen Sie bitte unsere Website unter:www.carnosyn.com.Über NAI:NAI mit Hauptsitz im kalifornischen Carlsbad ist ein führenderEntwickler, Hersteller und Anbieter von Nahrungsergänzungsmitteln undbietet strategische Partnerdienstleistungen für seine Kunden an.Unser umfassender Partnerschaftsansatz umfasst eine breite Palettevon innovativen Nahrungsergänzungsmitteln und Dienstleistungen fürunsere Kunden, darunter wissenschaftliche Forschung, klinischeStudien, proprietäre Inhaltsstoffe, maßgeschneiderteNahrungsergänzungsmittelprodukte für Kunden, Produkttests undEvaluationen, Marketing-Management und Support, Verpackungs- undLiefersystementwicklung, Konformitätskontrollen und Unterstützung beider internationalen Produktregistrierung. 