Carnival verschärft Ton

Die See bleibt stürmisch: In der ereignisreichen Woche gab Carnival Cruise Line (WKN: 120071) am Dienstag bekannt, dass es die Pause aller Kreuzfahrt-Operationen ab US-Häfen bis zum 30. Juni verlängert. Der tags drauf publizierte Nettoverlust von 2 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal ist da sekundär.

Die "U.S. Centers for Disease Control and Prevention" (CDC) geben die Richtlinien für Präventivmaßnahmen für Reisen auf Kreuzfahrtschiffen vor. Das ist der Rahmen für Kreuzfahrtorganisationen, um ...





