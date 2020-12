Carnival und Co.: Profitieren Reiseunternehmen?

Liebe Leser,

die Impfstoff-Euphorie in Deutschland scheint noch recht verhalten zu sein. Das Corona-Virus mittels Impfung einzudämmen, führt etwa bei medizinischem Personal lt. Umfragen zu größerer Skepsis. Zumindest 40 % wollen sich nicht oder noch nicht impfen lassen. Die Kurse an den Aktienmärkten – in diesem Bereich – sind teils auch noch recht zurückhaltend. Dennoch dürfte sich die Impfeuphorie noch durchsetzen, erwarten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung