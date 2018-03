Carnival implementiert die weltweit erste Multi-Orbit- und Triband-fähige Schiffsantennenanlage von Intellian

Weitere Suchergebnisse zu "Carnival":

Größtes Kreuzfahrtunternehmen der Welt nutzt Intellians neueste2,4-Meter Antenne, um beispiellose globale Konnektivität undGigabit-Breitbandlösungen bereitstellen zu können.London (ots/PRNewswire) - Intellian, der weltweit führendeAnbieter von maritimen Satelliten-Antennenanlagen, gab heute bekannt,dass Carnival die nächste Generation der v240MT Triband- undMulti-Orbit-fähigen 2,4 Meter-Antennen von Intellian an Bord mehrererKreuzfahrtschiffe von Carnival installiert hat, was zu einerdeutlichen Verbesserung der Konnektivität führt.In der Kreuzfahrtbranche besteht echte Nachfrage nach innovativenAntennentechnologien, die intensive datenreiche Anwendungenermöglichen und unterstützen können. Intellians Antennen sorgen hierdafür, dass die Carnival-Schiffe zum weltweit ersten Mal mit einernahtlosen und schnellen Anbindung ausgestattet sind, die alleAnforderungen in Sachen Konnektivität auf einem Kreuzfahrtschifferfüllt. Intellians v240MT (2,4m) Antennen, kombiniert mit der neuenIntelligent Mediator-Lösung, sind speziell darauf ausgelegt,Datenraten von mehr als 1 Gbit/s zu liefern. Dieses außerordentlicheLeistungsniveau, das den Passagieren im Wesentlichen die gleicheAnbindungsgeschwindigkeit bietet, die sie von Land her gewohnt sind,war auf See bisher nicht zu realisieren.Intellians 2,4m Multiband- und Multi-Orbit MEO (mittlereErdumlaufbahn, Medium Earth Orbit) und GEO (Geostationärer Orbit)Breitbandantennen ermöglichen binnen Sekunden den Zugang zu praktischjeder Satellitenkonstellation. Die Fähigkeit, Frequenz- undOrbit-neutral zu agieren, wird durch Intellians innovative Antennenund die Intelligent Mediator-Lösung möglich gemacht undgewährleistet, dass die Anlage für Kunden, die nach der schnellstenund zuverlässigsten Breitbandkonnektivität suchen, zukunftssicherbleibt.Die neue Intellian v240MT-Lösung bietet die einzigartigeMöglichkeit, bedarfsgerecht zwischen verschiedenenSatellitenfrequenzbändern (C-, Ku-, und Ka-Band) ohneBenutzereingriff umzuschalten. Dies ermöglicht es dem Bediener, diejeweils beste Lösung je nach geografischer Position zu bestimmen, undgibt Flexibilität, um die höchste Durchsatzleistung für praktischjeden Satelliten zu erzielen.Die neuen Antennen können sowohl die Signale der geostationären(GEO) als auch die der in der mittleren Erdumlaufbahn (MEO)kreisenden Satelliten empfangen. Diese weltweit erste Lösungermöglicht den Betrieb für nahezu jedes Satellitennetzwerk und machtdas System bei der Einführung neuer Satellitenkonstellationenzukunftssicher. Um das Umschalten zwischen GEO und MEO zubewerkstelligen, hat Intellian die vollständig neue IntelligentMediator-Lösung konzipiert. Das außerordentlich ausgeklügelte Systemermöglicht eine automatische Umschaltung zwischen Netzen undSatelliten und bietet vor allem Unterstützung für duale Rechenzentren(Dual Data Centres). Die Systeme sind an Bord sämtlich überIntellian-Glasfaser-Verbindungen miteinander vernetzt, d.h. esbesteht kein Potential für Signalverluste über die verlängertenKabelwege, die typisch für große Kreuzfahrtschiffe sind, diese Artder Vernetzung ist darüber hinaus auch wesentlich einfachernachrüstbar als die oft verwendeten schwereren Koaxialkabel.Die Unterstützung von dualen Rechenzentren an Bord der CarnivalSchiffe gewährleistet eine unterbrechungsfreie Konnektivität. Diesofortige Umschaltung der identischen gespiegelten Systeme, dievollständig mit Antennensteuerung, Intelligent Mediators undSatellitenmodems ausgestattet sind, vollzieht sich vollautomatischund ohne manuelle Eingriffe - ein wichtiger Faktor für die Sicherheitder Besatzung und den Schiffsbetrieb im Ganzen.Der neue Intelligent Mediator bewerkstelligt das Schalten zwischenSatellitenfrequenzbändern und den verschiedenen Orbits. Wird eineAntenne von einem Teil des Schiffes verdeckt, wählt das Systemautomatisch die nächstbeste Lösung und schaltet ohneVerbindungsverlust für Passagiere und Besatzung um. Da dies allesautomatisch und ohne jeglichen Benutzereingriff geschieht, istsichergestellt, dass keine Datenverluste oder Verbindungsabbrücheauftreten.Mit dieser weltweit ersten Lösung, kombiniert mit modernsterSatellitentechnologie, erhält Carnival eine wirklich globaleAbdeckung mit High-Speed-Interneterfahrung via Triband undMulti-Orbit und ein redundantes, belastbares System, das dieaktuellen Satellitennetze unterstützt und gleichzeitig für zukünftigeNetzwerke und Einsatzgebiete einsatzfähig ist.Reza Rasoulian, Vice President Global Connectivity bei Carnival,erklärt, "Auch wenn man im Urlaub mit dem Kreuzfahrtschiff unterwegsist, kann - und sollte man - den gleichen Grad an Konnektivitäterwarten, den man von Zuhause her gewohnt ist. Carnival hat in SachenAnbindung und ultimatives Gästeerlebnis jetzt den Branchenmaßstab fürdas gesetzt, was heutzutage machbar ist. Wir freuen uns, dass wir mitIntellians stark auf Innovation fokussierter technischer Kompetenzund Ingenieurskunst diesen Kraftakt vollbringen können. Intellian warin der Lage, das schnellste und flexibelste System zu entwickeln, dasunseren Gästen ein unvergessliches Urlaubserlebnis bieten wird,unseren Teammitgliedern ermöglicht, mit Freunden und Familie zu Hausezu kommunizieren, und zur Versorgung unserer Bordsysteme dient. Wirhaben in den letzten drei Jahren eng mit Intellianzusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass die Lösung uns dieKapazität und Flexibilität bietet, effizient und flächendeckend echteBandbreite bereitstellen zu können, die eine entscheidende Komponentein unserer Strategie für eine durchgängige Konnektivität ist. DiesesSystem ist der klassenbeste neue Standard, der alle Netzwerke an Bordunterstützt, um beispiellose Konnektivität für unsere Gäste quer überalle Carnival-Marken hinweg zu bieten".Eric Sung, CEO von Intellian, kommentiert, "Die Bereitstellungzuverlässiger Netzwerkdienste erfordert eine zuverlässige, schnelleund nahtlose Abdeckung auf allen Weltmeeren. In der Vergangenheit wares stets eine Herausforderung, den ständig steigenden Anforderungender Anwender an die Datenqualität gerecht zu werden. IntelliansMulti-Orbit Triband-Lösung, kombiniert mit Intelligent Mediator, isteine klare Neuansage, was die höchsten Standards für dasFerienerlebnis auf Kreuzfahrtreisen angeht. Carnival ist wegweisendfür die nächste Revolution in der globalen maritimen Industrie, weildas Unternehmen das Potenzial der digitalen Technologie versteht,Vorteile zu schaffen, die weit über die Verbesserung derBetriebseffizienz hinausgehen. Intellian ist durch die Zusammenarbeitmit zukunftsweisenden Branchenführern wie Carnival ständig bestrebt,die Bedeutung intelligenter Satellitenlösungen neu zu definieren undzu zeigen, was diese Technologien wirklich leisten können".-Ende-Informationen zu Intellian Technologies, Inc.Intellian ist der weltweit führende Anbieter von Antennenanlagenfür die Satellitenkommunikation in den Bereichen Seefahrt,Kreuzfahrt, Energie, Fischerei, Segelsport und Militär. Das im Jahre2004 gegründete Intellian hat eine Vorreiterrolle und treibt dieInnovation im Markt für Satellitenkommunikation voran. Die maritimenSatelliten-Antennenanlagen von Intellian sind das System der Wahl fürdie globalen Top Player, um überall dort, wo es darauf ankommt, fürKonnektivität zu sorgen.Intellian ist in 10 Niederlassungen weltweit tätig, darunterglobale Logistikzentren in Asien, Nord- und Südamerika und Europa,und wird von einem Netzwerk von mehr als 550 Partnern auf der ganzenWelt unterstützt. Intellian Technologies Inc. ist an dersüdkoreanischen Börse im KOSDAQ (189300:KS) notiert.Weitere Informationen können Sie unter www.intelliantech.comfinden.Informationen zu Carnival Corporation & plcCarnival Corporation & plc (NYSE/LSE: CCL; NYSE: CUK) ist dasgrößte Unternehmen für Erholungsreisen weltweit und zählt zu denprofitabelsten und finanzkräftigsten Unternehmen in den BranchenKreuzfahrt und Urlaub. Die in Nordamerika, Europa, Australien undAsien tätige Carnival Corporation & plc verfügt über ein Portfoliovon 10 dynamischen Marken, darunter neun der weltweit führendenKreuzfahrtreedereien, zu denen Carnival Cruise Line, Holland AmericaLine, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises,Cunard, P&O Cruises (Australien) und P&O Cruises (GB) und Fathom,eine Marke für Menschen, die sich auf ihren Reisen einbringen undengagieren möchten, gehören.Zusammen betreiben diese Marken 103 Schiffe, die weltweit mehr als700 Häfen anlaufen und 231.000 Kojenplätze bieten. Von 2018 bis 2022sollen 18 neue Schiffe ausgeliefert werden. Carnival Corporation &plc betreibt zudem Holland America Princess Alaska Tours, dieführende Tour-Firma in Alaska und dem kanadischen Yukon. Die an denBörsen von New York und London notierte Carnival Corporation & plcist das weltweit einzige DLC-Unternehmen, das im S&P 500 und im FTSE100 Index geführt wird.Fast Company hat 2017 Carnival Corporation als eines der "Top 10Most Innovative Companies" in sowohl der Kategorie Design und alsauch der Kategorie Reisen ausgezeichnet. Dabei würdigte Fast Companyinsbesondere den Einsatz der Carnival Corporation bei der Entwicklungvon Ocean Medallion(TM), ein High-Tech-Wearable, das die weltweiterste interaktive Plattform für die Gasterfahrung ermöglicht und denUrlaub in ein hochgradig personalisiertes Erlebnis mitkundenindividuellem Service verwandeln kann.Weitere Informationen finden Sie unter www.carnival.com,www.fathom.org, www.hollandamerica.com, www.princess.com,www.seabourn.com, www.aida.de, www.costacruise.com, www.cunard.com,www.pocruises.com.au und www.pocruises.com.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/653881/Intellian_Antenna_System.jpgPressekontakt:Paul Comyns / VP of MarketingIntellian Technologies USAT + 1 949 727 4498 Durchwahl: 1301Paul.Comyns@intelliantech.comWoorim Ahn / Media RelationsIntellian TechnologiesT +82 2 511 2244 ext. 1244woorim.ahn@intelliantech.comJulie KimInsight Communications ConsultantsT +82 2 739 7016julie.kim@insightcomms.comOriginal-Content von: Intellian Technologies, Inc., übermittelt durch news aktuell