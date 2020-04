Carnival: Wie geht es jetzt weiter mit der Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Carnival":

Die Aktie von Carnival hat stark unter der Coronavirus Pandemie gelitten. Nach dem starken Abverkauf hat sich die Aktie ein bisschen erholt. Aktuell befindet sie sich in einem kleinen Seitwärtstrend und ist nicht mehr so volatil wie in den ersten Tagen der Coronavirus Pandemie. Die Coronavirus Krise wird auf jeden Fall das Unternehmen beeinflussen, die Frage lautet nun, wie groß sind ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



