Carnival PLC: Das sind die nächsten Aufgaben

Im Anschluss an das Tief vom 29. Oktober bei 8,03 Pfund startete die Aktie der Carnival PLC eine neue Aufwärtsbewegung. Sie verlief insbesondere nach dem Bruch des 50-Tagedurchschnitts am 9. November ausgesprochen dynamisch und erreichte am 10. November bei 14,22 Pfund ein neues Hoch.

Diesen Widerstand konnten die Bullen in der vergangenen Woche erfolgreich aus dem Spiel nehmen und bis ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung