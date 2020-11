Carnival PLC: Wieder am seidenen Faden!

Auch in der vergangenen Woche sind die Käufer daran gescheitert, die Aktie der Carnival PLC nachhaltig über ihren 50-Tagedurchschnitt ansteigen zu lassen. Der EMA50 bei 9,70 Pfund konnte zwar erreicht und auch überschritten werden, doch das Hoch vom 23. Oktober bei 10,28 Pfund wurde in der vergangenen Woche schon am Montag wieder aufgegeben.

Der Kurs durchbrach in einer dynamischen Bewegung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung