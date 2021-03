Carnival PLC: Startet die Woche mit neuen Hochs?

Die Aktie der Carnival PLC hat gute Chancen, den im Herbst gestarteten Anstieg auch in der neuen Woche fortzusetzen. Ein erstes Hoch war bereits am 9. Dezember bei 15,57 Pfund erreicht worden. Es leitete eine Konsolidierung ein, die erst am 27. Januar unterhalb des 50-Tagedurchnitts auf einem Tief bei 11,38 Pfund endete.

Seitdem bestimmt eine hochdynamische Rallye das Bild.



