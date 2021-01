Carnival PLC: Diese Aufgaben stehen jetzt an!

Im November vollzog die Aktie der Carnival PLC einen dynamischen Anstieg. Er begann am 29. Oktober auf einem Tief bei 8,03 Pfund und endete am 9. Dezember auf einem Hoch bei 15,42 Pfund. Seitdem durchläuft die Aktie eine Korrektur. Ihr Tief wurde am 21. Dezember bei 11,61 Pfund ausgebildet.

Zwar konnten die Bullen von hier aus wieder einen dynamischen Anstieg ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung