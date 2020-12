Carnival PLC: Die Bären bleiben im Vorteil

Ausgehend von ihrem Tief bei 8,03 Pfund startete die Aktie der Carnival PLC am 29. Oktober eine neue Aufwärtsbewegung. Sie entwickelte schnell eine sehr hohe Dynamik, sodass bereits am 10. November bei 14,22 Pfund ein neues Hoch erreicht werden konnte. Im Anschluss an eine kurze Konsolidierung setzten die Bullen die Aufwärtsbewegung in der zweiten Novemberhälfte unbeirrt fort.

Erschöpft war die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung