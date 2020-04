Carnival: Einmal Abgrund und zurück?

Weitere Suchergebnisse zu "Carnival":

In der aktuellen Corona-Krise gehören die Kreuzfahrt-Gesellschaften zu den am stärksten betroffenen Unternehmen, auch am Aktienmarkt. Exemplarisch dafür der Branchenführer Carnival, der vor knapp einem Jahr noch über 50 Dollar gekostet hatte, aktuell an der Grenze zu 8 Dollar notiert. Wobei die Volatilität extrem hoch bleibt, wie man auch an den letzten Wochen sehen konnte, wo die Aktie zeitweise wieder in ...



