Carnival Corp Aktie: Kreuzfahrtaktien in der Schwebe!

Die Kreuzfahrtaktien Carnival Corp (NYSE:CCL), Royal Caribbean Cruises Ltd (NYSE:RCL) und Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (NYSE:NCLH) haben den Betrieb endlich wieder aufgenommen, aber die neuesten Zahlen der Bank of America deuten darauf hin, dass die Unternehmen noch einen weiten Weg vor sich haben, um das Schiff wieder in Ordnung zu bringen.

Die Zahlen

Am Dienstag berichtete der Analyst Andrew Didora von der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung