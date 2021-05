Ihren Ende Januar gestarteten Anstieg konnte die Aktie der Carnival PLC am 16. März mit einem neuen Jahreshoch bei 21,20 Pfund krönen. Es wurde im Anschluss an eine kleinere Korrektur am 7. April mit dem Vorstoß auf 21,60 Pfund nochmals leicht überwunden. Anschließend kamen die Käufer nicht mehr weiter und der Kurs fiel auf den 50-Tagedurchschnitt bei 17,92 Pfund zurück.

