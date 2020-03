Carnival Aktie: Das wäre fatal!

Weitere Suchergebnisse zu "Carnival":

Die Aktie von Carnival war klar auf dem Weg zurück, so hatte es zumindest den Anschein. Die gesamte Börsenwoche ging es mit den Papieren des weltgrößten Kreuzfahrtunternehmens (u.a. Aida, Costa, P&O Cruises) steil aufwärts. Bei 7,50 Euro notierte die Carnival-Aktie noch am Mittwoch der vorvergangenen Woche, an diesem Donnerstag hatte sie sich im Wert wieder annähernd verdoppelt und erreichte 14,40 Euro. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



