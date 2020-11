Carnival Aktie: Vor- und Nachteile!

Die Carnival Corporation & plc (kurz “Carnival”) teilte am Donnerstag mit, dass ein Angebot abgeschlossen ist. Um was es geht: Das Unternehmen hatte Besitzern einer Anleihe des Unternehmens (sogenannte „Convertible Senior Note“) mit Fälligkeit im Jahr 2023 angeboten, diese in Aktien umzutauschen. Und zwar hat Carnival dafür insgesamt 49,2 Mio. Aktien angeboten, zum Preis von 18,05 Dollar je Aktie. Das hat ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



