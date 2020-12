Carnival Aktie: Das spielt offenbar alles keine Rolle!

Die Aktie von Carnival hat sich von ihrem kleinen Einbruch am Dienstag wieder ganz ordentlich erholt. Damals ging es mit den Papieren des weltgrößten Kreuzfahrtunternehmens in Frankfurt kurzzeitig hinab auf 16,44 Euro. Zwar konnte die Carnival-Aktie die zwischenzeitliche Bewertung von mehr als 18 Euro nicht halten, doch auch am Freitagvormittag notierten die Anteilsscheine rund 20 Prozent über dem Kurs von Mitte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



