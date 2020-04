Carnival Aktie: Das neue Kursziel

Weitere Suchergebnisse zu "Carnival":

Carnival war in der vergangenen Woche einer der spektakulärsten Werte am Markt. Das Unternehmen ist nach Meinung von Analysten vor allem deshalb besser als die unmittelbare Konkurrenz durch die schwierige Zeit ohne Produktverkauf (Reisen) gekommen, da der Finanzmarkt helfend eingegriffen hat. Das Kursziel, so eine neue spektakuläre Analyse aber, liege bei mindestens 100 %.

Das ist erstaunlich, würde dies doch einen Aktienkurs ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung