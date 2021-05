Carnival-Aktie: Das ist ein wichtiges Signal!

In den USA gab es gestern ein sehr wichtiges Zeichen für die Kreuzfahrtbranche. Die Reederei Royal Caribbean erhielt von den Gesundheitsbehörden die Erlaubnis, bereits im Juni mit Testfahrten in amerikanischen Gewässern zu starten. Dazu sollen freiwillige Passagiere auf der „Freedom of the Seas“ untergebracht werden.

Aufhorchen lässt dabei, dass für diese Probefahrten keine Impfpflicht gilt. An den Märkten lässt das Hoffnungen auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung