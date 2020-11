Carnival-Aktie: Das ist nichts für schwache Nerven!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

In der aktuellen Woche war an der Börse ein phänomenaler Stimmungswechsel zu beobachten. Seit dem Frühjahr waren die Märkte mehr oder weniger aufgeteilt in Titel, die von der Corona-Pandemie profitieren konnten und solche, die darunter sehr zu leiden hatten. Zu Letzteren zählte auch die Carnival-Aktie. Aussichtsreiche Forschungsdaten aus dem Hause BioNTech ließen nun aber Licht am Ende des Tunnels erkennen.



