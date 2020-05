Carnival Aktie: Das ist jetzt die Quittung!

Weitere Suchergebnisse zu "Carnival":

Mit „Groteske Situation“ war am vergangenen Donnerstag an dieser Stelle ein Artikel über die Aktie von Carnival überschrieben. Grotesk deshalb, da die Papiere des größten Kreuzfahrtunternehmens der Welt zunächst massiv zulegten, während von der nicht unbedeutenden Konzerntochter Aida Cruises weitere schlechte Nachrichten die Öffentlichkeit erreichten. Den Donnerstag dann beendete die Carnival-Aktie nach einem weiteren Aufschwung in Frankfurt tatsächlich mit gut drei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



