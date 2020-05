Carnival Aktie: Das ist ein Hammer

Weitere Suchergebnisse zu "Carnival":

Carnival schaffte es am Donnerstag erneut, die bisherigen Kursverluste wieder etwas auszugleichen. Der Reisekonzern präsentiert Analysten wie Investoren einen Hammer. Denn an sich sind die Aussichten für eine Erholung aus wirtschaftlicher Sicht zunächst ausgesprochen gering. Die Notierungen müssen den Umstand reflektieren, dass es in diesem Jahr wenige(r) Reisen geben wird.

Mehr als 100 Schiffe

Dabei liegen mehr als 100 Schiffe vor Anker.



