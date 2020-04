Carnival Aktie: Das is ein Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Carnival":

Carnival könnte in den kommenden Tagen und Wochen eine der weithin stärksten Aktien sein. Das Unternehmen dürfte in den kommenden Sitzungen auf dem Prüfstand stehen. Wer die offiziellen Schätzungen in einigen Publikationen sieht, wird ungläubig staunen. Auch die Dividende wird offenbar noch sehr hoch eingeschätzt. Dies dürfte zu einem starken Kursziel führen.

Carnival: Wirklich 10 %

So gibt es Schätzungen, wonach das Unternehmen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung