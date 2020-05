Carnival Aktie: Das große Missverständnis!

Weitere Suchergebnisse zu "Carnival":

Die Aktie von Carnival hat zuletzt eine heftige Achterbahnfahrt erlebt: Nachdem die Papiere des größten Kreuzfahrtunternehmens der Welt ihre herben Verluste aus dem März zuletzt wieder ein wenig ausgeglichen hatten, kam es erneut zu einem Einbruch: Von 16,90 Euro noch am vergangenen Donnerstag stürzte die Carnival-Aktie in Frankfurt auf 12,90 Euro zum Handelsschluss am Montag. Am Dienstag aber geht es gleich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung