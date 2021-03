Carnival-Aktie: Die große Freiheit lockt!

Die Carnival Aktie hat seit Anfang März langsam Boden gutgemacht. Die weltweiten Aussichten auf Corona-Lockerungen und das Herantasten an den Neustart der Kreuzfahrten regen die Fantasie an. Nach dem mächtigen Absturz vor einem Jahr nähert sich die Aktie wieder ihrer Notierung von vor 20 Jahren. Etwas über zwanzig Euro werden in Frankfurt derzeit gezahlt. Carnival schafft schon vor der allgemeinen Marktbelebung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!