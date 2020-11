Carnival Aktie – Das gibt es doch gar nicht!

Die Carnival-Aktie ist eigentlich wertlos! Denn die Netto-Verschuldung ist aktuell höher als die Marktkapitalisierung! Man kauft also eine Aktie und erwirbt damit einen Anteil an einem riesigen Schuldenberg. Und dieser Berg an Krediten wird mittlerweile kaum noch durch die Aktiva gedeckt. Und doch: Laut dem US-Nachrichtendienst Bloomberg ist die Nachfrage nach Anleihen des Unternehmens ungebrochen! Diese Anleihen werden mittlerweile ungesichert begeben. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



