Carnival-Aktie: Der erste Schritt ist gemacht!

Rund ein Jahr lang kroch die Carnival-Aktie aufgrund der massiven Einschränkungen durch die Corona-Pandemie im Kurskeller herum. In der vergangenen Woche scheint das Blatt sich nun endlich gewendet zu haben. Mit der Aussicht auf baldige Öffnungen in zahlreichen Ländern und eine Wiederbelebung der Reisebranche durch Impfpässe sind die Anleger regelrecht in einen Kaufrausch geraten.

