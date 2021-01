Carnival Aktie: In anderen Zeiten…!

In anderen Zeiten wäre das wohl größerer Grund zu Freude gewesen…um was es geht: Die Carnival Corporation & plc (kurz “Carnival”) teilt mit, dass es eine Zeremonie für ein neues Schiff gab. Und zwar handelt es sich um die „Costa Toscana“, die bei der Meyer Schiffswerft in Turku/Finnland gebaut worden ist. Bis zur Inbetriebnahme soll es noch etwas dauern, denn nun ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung